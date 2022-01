Spalletti: “Il nostro futuro sarà migliore. Nessun alibi, vogliamo arrivare tra le prime quattro”

“Sono certo che il futuro del Napoli sarà migliore”. Luciano Spalletti non ha dubbi, il periodo più complicato degli azzurri sembra ormai alle spalle. Nella conferenza stampa di vigilia della gara di domani contro il Bologna, il tecnico parla così delle difficoltà dell’ultimo periodo e degli obiettivi: “Per vincere le partite è fondamentale avere giocatori a disposizione e in condizione. Noi nell'ultimo mese non li abbiamo avuti, per questo prevedo che il nostro cammino e il nostro rendimento sono destinati a crescere. Prevedo un futuro migliore rispetto al difficile periodo attraversato nell’ultimo mese. Sono certo che il futuro del Napoli sarà migliore.

Abbiamo le potenzialità per ambire alle prime posizioni in classifica. Vogliamo arrivare tra i primi quattro posti e siamo in grado di raggiungere l'obiettivo senza alibi. L'ambizione e la qualità di cui disponiamo ci daranno la spinta per poter migliorare in tutti i sensi. Abbiamo un gruppo che per qualità può far felice i tifosi e la città".