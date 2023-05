Spalletti, il tatuatore: "Che emozione, poi siamo andati a cena e non ho dormito"

Valentino Russo, tatuatore di Luciano Spalletti, è intervenuto a Marte Sport Live su Radio Marte

Valentino Russo, tatuatore di Luciano Spalletti, è intervenuto a Marte Sport Live su Radio Marte: "Sono orgoglioso di aver fatto il tatuaggio a Spalletti. Sono tifoso del Napoli, per me è stata un'emozione incredibile, ho fatto anche fatica a dormire. Sono davvero molto felice. Mi ha chiamato Giovanni Di Lorenzo dicendomi di Spalletti e dopo due giorni sono andato a Castel Volturno. Si è tatuato i nomi dei figli e poi quello che avete visto sullo scudetto. Ho avuto una bella impressione di Spalletti, è una persona solare. Con me è stato fantastico, mi rimarrà nel cuore, mi ha trattato come un figlio.

La sera siamo stati anche a cena insieme. Non gli ho chiesto niente del futuro. Mi piacerebbe che rimanesse a Napoli, sono tifosissimo. Non ha avuto paura durante il tatuaggio. E' stato anche un tatuaggio impegnativo, è stato molto convinto. Li abbiamo fatti giovedì entrambi".