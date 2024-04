Spalletti in visita alla Comunità Abilè: “La felicità è quello che riesci a donare agli altri”

Spalletti ha firmato autografi e posato per foto e selfie con gli ospiti del centro Abilè di via Fornasa, con i quali ha improvvisato anche una sfida a calcio balilla.

Il Commissario Tecnico della Nazionale Luciano Spalletti ha fatto visita questa mattina alla Comunità Servizi Abilè di Schio (VI), la cooperativa che da 35 anni offre alloggio e sostegno a persone con disabilità. Accompagnato dal sindaco di Schio Valter Orsi e accolto da un cartellone con la scritta ‘Benvenuto Ct’, Spalletti ha firmato autografi e posato per foto e selfie con gli ospiti del centro Abilè di via Fornasa, con i quali ha improvvisato anche una divertente sfida a calcio balilla.

“È un grande risultato riuscire a creare strutture come questa”, ha dichiarato il Ct sottolineando come gli ospiti del centro siano dei “veri campioni”. “La felicità – ha aggiunto il Commissario Tecnico azzurro - è quello che riesci a donare agli altri. Non saremo niente finché non capiremo questa cosa”.