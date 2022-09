Spalletti incredulo: "Il tifo qui è incredibile, lo stadio sembrava un tostapane"

Nella conferenza stampa post-partita, Luciano Spalletti è stato interrogato dalla stampa locale anche sul cartellino rosso e la serata ad Ibrox

Nella conferenza stampa post-partita, Luciano Spalletti è stato interrogato dalla stampa locale anche sul cartellino rosso e la serata ad Ibrox. "Lo stadio è storico, il pubblico è incredibile, i boati all'inizio così vicini al campo... sembrava stare dentro un tostapane per il calore. Io ho visto un buon avversario, Rangers ha fatto la gara che doveva fare, non ha avuto fortuna all'inizio in quei 2-3 attacchi, siamo riusciti a sbrogliarla, poi la mia squadra è forte nel far viaggiare la palla ed avevo fiducia. Poi sul rigore ed i cartellini credo l'arbitro sia stato perfetto, eccezionale, un arbitro di quelli con personalità enorme, per me ha fatto le cose correttamente".