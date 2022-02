Spalletti: "Insigne titolare! Ok Fabian-Osimhen, Malcuit out per 2-3 settimane"

Luciano Spalletti in conferenza stampa ha parlato della situazione infortunati in casa Napoli alla vigilia della gara contro il Barcellona: "Osimhen non ha avuto complicazioni al ginocchio, Fabian non s'è complicato l'indurimento muscolare che aveva, ne usciamo rafforzati in generale da Cagliari, ma anche lì è successo qualcosa, Di Lorenzo per fortuna è stato scongiurato il colpo, Malcuit non ci sarà per 2-3 settimane, ma abbiamo la possibilità di mettere in campo una squadra forte ed avere delle sostituzioni a chi inizierà. Insigne partirà dall'inizio ed ha quel livello di personalità e qualità calcistica per direzionare il risultato".