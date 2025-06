Spalletti-Juventus? Zazzaroni: "Una supposizione. Ma se Giuntoli fosse ancora lì..."

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Spalletti-Juventus? La mia era una supposizione ovviamente, mi è venuto spontaneo scriverlo. Sappiamo tutti che se Giuntoli fosse stato ancora alla Juventus nel giro di 5-6 giorni l'avrebbe portato a Torino. E Spalletti in un club sarebbe una bella variabile impazzita.

Se sei un club e rompi con un giocatore puoi venderlo, quando invece sei in Nazionale e rompi con i giocatori, come accaduto con Acerbi e quelli della Roma, la gestione è completamente diversa perché non hai la possibilità di rimediare e ti ritrovi con i calciatori che non vengono o che vengono e non danno il massimo".