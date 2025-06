Maradona Jr: "Al Napoli consiglio questo bomber. De Bruyne? Ancora un fenomeno"

vedi letture

Diego Armando Maradona Jr ha parlato ai microfoni di Repubblica sul momento di cassa Napoli: "Antonio Conte mi ha fatto capire cosa significhi essere un allenatore vincente. L’ho conosciuto, abbiamo parlato e mi ha aiutato molto nel mio percorso. De Laurentiis non doveva fare lo stesso errore commesso con Spalletti. Il presidente è stato intelligente a gestire la situazione e adesso il Napoli parte favorito".

Che impressione le ha fatto Conte?

"Ho avuto modo di conoscerlo e parlargli. Mi ha cambiato tanto sotto certi punti di vista. È un vincente vero, mi ha trasmesso tante cose che poi ho potuto verificare in campo. Pensavo di essere un allenatore esigente, ma dopo l’incontro con Antonio ho capito quanto ancora dovessi imparare da uno come lui, con Conte il Napoli vincerà ancora".

Che ne pensa di Kevin De Bruyne?

"Fuoriclasse assoluto. Preferisco ripeterlo perché magari qualcuno a Napoli minimizza il suo arrivo. Ha 33 anni e quindi non è vecchio calcisticamente. Il suo curriculum non lo scopro certo io, stiamo parlando di uno dei migliori centrocampisti d’Europa. Se penso a Lobotka, McTominay e De Bruyne, mi viene in mente un centrocampo fortissimo".

Se potesse scegliere un acquisto, su chi punterebbe?

"In attacco mi piacerebbe vedere nel Napoli Viktor Gyokeres. È fortissimo, segna in continuazione e potrebbe pure giocare assieme a Lukaku. Sarebbe un colpo incredibile per le ambizioni del Napoli".