Tardelli: "Spalletti mai in empatia coi calciatori, ma va cacciato anche chi l'ha scelto"

vedi letture

Marco Tardelli, ai microfoni de da La Stampa, ha parlato dell’esonero di Luciano Spalletti da Ct della Nazionale italiana.

Aveva mai visto la Nazionale allenata da un ct esonerato?

"Ne ho viste tante nella mia vita, tra campo e panchina, ma questa mi mancava: siamo al puro surrealismo. Una situazione assurda che crea un altro danno alla nostra Nazionale".

Il calcio italiano ha toccato il fondo?

"Sì, sperando che adesso non inizi a scavare".

Ma si poteva evitare questo finale?

"Non è bello vedere un ct che annuncia da solo il suo esonero, senza che nessun dirigente venga a spiegare che cosa è successo e perché si è scelto di cambiare l’allenatore. Davvero grottesco e inedito un esonero così. Io credo che questi dirigenti non capiscano di calcio, non sanno che cosa è uno spogliatoio e come si deve gestire un gruppo. Piuttosto era meglio affidare la Nazionale per una partita a un ct delle Under se proprio si voleva mandare via subito Spalletti".

Quali ha colpe ha Spalletti?

"Ha fatto errori e si vede che non c’era empatia con i giocatori, ma se la colpa è di Spalletti, allora è anche di chi l’ha scelto. Per questo devono pagare tutti e mettere veri uomini di calcio".