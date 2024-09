Spalletti, l'amico: "Conte da Scudetto, ma dovrebbe pescare qualcosa dal ciclo di Luciano"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carmine Esposito, allenatore e amico di Spalletti: “Il Napoli visto a Torino è nuovamente da Scudetto, mi ha dato ottime sensazioni. È meno bella rispetto alla formazione di Luciano, ma è concreta e non concede nulla in difesa. Purtroppo è venuto meno il reparto più forte di questa squadra ovvero l’attacco. Nel secondo tempo Neres ha migliorato le cose, ma non capisco perché uno come lui non giochi dal 1’! Non possiamo fare paragoni con il Napoli di Luciano, perché quella annata non si ripeterà più. Conte sta facendo un grandissimo lavoro dopo il 3-0 di Verona ed è stato bravo a ricreare il gruppo, un po’ come fece Luciano appena arrivato. Entrambi hanno in comune il saper lavorare e il mettere il gruppo prima di qualsiasi singolo.

Luciano è uno focoso e deciso come Conte, ma ama giocare a calcio rispetto ad Antonio. Conte è un allenatore che va più sulla pressione e sulla grinta, dovrebbe pescare qualcosina dal Napoli di Luciano. E credo che a breve inizieranno a giocare a calcio come faceva qualche anno fa. Il Napoli non gioca male, è stato annullato da una Juventus molto messa bene in campo. Mi aspettavo qualcosina in più dai big davanti, ma nel complesso sono contento. Napoli Lukaku-dipendente? Conte deve trovare le soluzioni anche in altri reparti, perché contro la Juve il belga è stato bloccato e tutto il reparto si è impallato”.