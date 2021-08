Spalletti, l'ex agente: “La storia dice questo. Con lui il Napoli può essere da scudetto”

Giulio Dini ha parlato nel corso del TMW News del campionato e delle favorite per lo scudetto: "La Juve appare la più solida. L'Atalanta nonostante cessioni importanti, si confermerà, è una formazione attrezzata, rodata, gira da sè. Vedo bene il Napoli, Spalletti può fare grandi cose. La squadra ha qualità, già l'anno scorso aveva una rosa competitiva e il girone di ritorno è stato da lotta per lo scudetto. Il valore del gruppo e le idee del tecnico possono alzare l'obiettivo. La storia del tecnico dice questo, dove è andato ha portato risultati superiori ai precedenti. L'Inter? Inzaghi saprà far rendere al massimo la propria rosa".