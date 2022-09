Spalletti, l'ex compagno: "Ne ha vissute di tutti i colori, sullo Spezia ha una convinzione"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco Siviero, amico ed ex compagno di squadra di Spalletti

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco Siviero, amico ed ex compagno di squadra di Spalletti: "Non ho sentito Luciano, ma conoscendolo sono certo che abbia dormito poco-poco (ride ndr). Ho sentito le conferenze stampa e ho notato che Luciano sta facendo il pompiere. E fa bene. Sono sicuro che stia già pensando allo Spezia, a come risolvere alcune situazioni che analizzeranno già da oggi. L'allenatore pensa sempre al futuro, soprattutto quando arrivano le gare con le piccole. E l'anno scorso il Napoli ha ciccato proprio l'incrocio con lo Spezia. Dopo una grande prestazione in Champions si abbassano un po' gli stimoli di una squadra, ma il divario tecnico tra Napoli e Spezia resta altissimo. Sono sicuro che Luciano abbia l'esperienza giusta per gestire momenti del genere. Ne ha viste di tutti i colori nel corso della sua carriera: sa benissimo che non bisogna mai abbassare la guardia. Basta vedere quello che è successo ad Udine, tra Udinese e Roma".