Spalletti: "La pressione di Ibrox? C'è un modo per affrontare queste situazioni"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions con i Rangers, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti si è soffermato su quella che sarà l'atmosfera di Ibrox: "Anche lo scorso anno abbiamo giocato gare in stadi con questa passione e questa passione esercitata dai tifosi avversari. C'è un modo per affrontare queste situazioni, ovvero tenere palla e dire 'Ora si fa come dico io'. Se pensiamo di randellare e buttare via la palla, diventa difficile per 90 minuti. Bisogna giocare palla e vedere se l'avversario è bravo a fare quello che è il nostro calcio".