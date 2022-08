Spalletti: "Meret ha fatto due grandi partite, in porta siamo a posto con lui e Sirigu"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato anche del possibile arrivo di un nuovo portiere

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato anche del possibile arrivo di un nuovo portiere: "Meret ha fatto due grandi partite, specialmente l'ultima e per il ruolo di portiere siamo a posto. Anche perché abbiamo preso Sirigu, un ottimo secondo".

Ha Meret-Sirigu, ci sono già gerarchie definite?

"Si guarda in settimana cosa succede e si fanno valutazioni. Nel calcio moderno il portiere è un ruolo come gli altri, si può cambiare di partita in partita. Per quale motivo un giocatore per rendere deve farne 5 di fila, deve essere valutato alla quinta? E io ne perdo 4? Il portiere ha l'allenamento per farsi vedere e 5 minuti in partita, altrimenti non gioca".