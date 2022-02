Spalletti: "Mertens e Osimhen possono giocare insieme, ma devo pensare agli equilibri"

L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Barcellona, ha parlato anche della possibilità che Mertens e Osimhen possano giocare insieme: "Noi abbiamo fatto una rosa in cui tutti possono giocare insieme. Nel discorso va messo anche Petagna, che può giocare sia con Mertens che con Osimhen. Bisogna però pensare ai 95' della gara, agli equilibri della squadra che deve sapere cosa fare per muoversi in maniera coerente in base alla situazione che le si prospetta".