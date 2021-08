Spalletti, messaggio ad ADL sulle cessioni: "Sarebbe un dispiacere non affrontare il futuro tutti insieme"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky Sport al termine dell'amichevole con l'Ascoli vinta per 2-1: "Insigne? Passa tutto dalla qualità. Lorenzo è dentro questo discorso, è quello da cui ci aspettiamo le giocate come contro l'Ascoli. Sono fiducioso per il futuro, questo è un buon gruppo, possono avere confronti importanti. Sarebbe un dispiacere non farglielo fare tutti insieme".