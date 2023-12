Spalletti miglior allenatore dell'anno: "Grazie Napoli! E' stato tutto bellissimo, i giocatori si aiutavano l'uno con l'altro"

Luciano Spalletti, ex tecnico del Napoli, è stato premiato come allenatore dell'anno al Gran Galà del Calcio AIC.

Luciano Spalletti, ex tecnico del Napoli, è stato premiato come allenatore dell'anno al Gran Galà del Calcio AIC. Ecco le parole del ct della Nazionale dall'edizione online del Corriere dello Sport: "E' stato tutto bellissimo.

E' venuta fuori una squadra incredibilmente collaborativa, dove tutti si aiutavano a vicenda. Io ho dovuto fare poco lavoro. Sono stati bravi a capire fin da subito, perchè eravamo li e perchè lo dovevamo fare. Oltre ad essere una squadra di grandi giocatori, è stata una squadra di uomini veri e si sentirà parlare a lungo di loro.

Il momento in cui abbiamo capito che potevamo farlo? II presidente è bravissimo a motivare gli altri. Quando sono arrivato mi ha detto che lui secondo era già arrivato. A Napoli non vai per aspettare la fine del mese. Vai li per cercare di vincere. Non hai alternative. Se passeggi per la città, l'amore dei napoletani te lo senti addosso. Grazie Napoli!".