Spalletti miglior allenatore di settembre, AD Lega Serie A: "Tra i più importanti d'Europa"

Luciano Spalletti è stato premiato come miglior allenatore del mese di settembre dalla Lega Serie A. L'amministratore delegato Luigi De Siervo commenta così: "Siamo molto contenti di assegnare il primo premio Coach of the Month a Luciano Spalletti, che si sta dimostrando ancora una volta uno dei più importanti allenatori d'Europa. La sua esperienza e la sua capacità di ottenere sempre il massimo dai propri giocatori hanno permesso al Napoli di esprimere un gioco spettacolare e al tempo stesso efficace".