Spalletti non si sbilancia sull'obiettivo: "Non posso assicurare niente, ma l'ambizione è alta"

TuttoNapoli.net

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa di quello che sarà l'obiettivo azzurro della stagione 2022/23 alla vigilia della sfida all'Hellas: "Abbiamo una città alle spalle che lo merita e dobbiamo subito assumerci le responsabilità, poi l'idea che sia io a gettare le basi dei prossimi anni è una responsabilità che mi assumo volentieri e che mi stimola tantissimo. Però poi non posso assicurare niente ed è chiaro che si gioca per raccogliere il massimo a disposizione, come si dice sempre, ed in questo percorso come dicono in tanti ci vuole un po' di tempo rimanendo alta quella che è l'ambizione".