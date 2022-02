Spalletti pazzo di Lobotka: “Fa giocare bene tutti, con quelli fisici perdi qualità…”

Nel corso dell'intervista a Dazn dopo la vittoria a Venezia, l'allenatore azzurro Luciano Spalletti, parlando del centrocampo, ha elogiato Stanislav Lobotka: "A tre a centrocampo? Abbiamo giocatori bravi e bisogna trovare il modo di farli coesistere. Se metti un centrocampista fisico poi magari ti manca un po’ di qualità più avanti. Devi poi giocare nello stretto e in quel caso giocatori come Anguissa hanno meno possibilità di trovare il numero. Però è una considerazione corretta. Abbiamo fatto giocare anche molto poco Demme che è uno molto bravo con la palla tra i piedi. Lobotka ha fatto un gran passo in avanti, oltre a giocare bene lui fa giocare bene tutta la squadra perché ti porta la palla da una parte all’altra. Difficilmente nelle sue torsioni poi gli togli il pallone”.