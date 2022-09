Spalletti polemico: "Col Barça giocammo come col Liverpool, non era sbagliato?"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con lo Spezia, mister Luciano Spalletti è tornato sulla vittoria ottenuta mercoledì scorso.

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con lo Spezia, mister Luciano Spalletti è tornato sulla vittoria ottenuta mercoledì scorso contro il Liverpool e anche sulla brutta sconfitta patita nella scorsa stagione contro il Barcellona: "Abbiamo sempre provato a ragionare così, anche quando abbiamo giocato col Barcellona. In quel caso abbiamo perso con tanti gol di scarto, ma quello era l'atteggiamento sbagliato? Lo può dire anche lei (riferito al giornalista che ha fatto la domanda, ndr): quando io propongo qualcosa e va male, ho sbagliato io; quando propongo qualcosa che non vi andava bene e va bene, allora avete sbagliato voi. Non posso sbagliare solo io, viceversa sbaglia anche lei.

Contro il Barcellona abbiamo tentato le stesse cose, ma dopo 3 minuti abbiamo preso gol su quell'angolo battuto male. Contro questa rigiochiamo uguale? Li andiamo a prendere alti? Tutti ora diranno sì. Per questo proviamo a costruire qualcosa con costanza in tutte le partite, si tenta questo calcio qui. Abbiamo costruito 2-3 palle gol strappando palla sul loro inizio azione. Il nostro percorso ce l'abbiamo chiaro, poi bisogna vedere se ci riusciamo perché c'è chi elude la pressione", le dichiarazioni del tecnico del Napoli.