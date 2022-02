Spalletti pone il Napoli a un bivio: "Scegliere di essere dimenticati o restare nella testa dei tifosi"

Avverte un clima di sfiducia nei confronti di questo Napoli? E' una delle domande poste a Luciano Spalletti in conferenza stampa.

Avverte un clima di sfiducia nei confronti di questo Napoli? E' una delle domande poste a Luciano Spalletti in conferenza stampa. Questa la risposta dell'allenatore azzurro: "Sono convinto che i miei calciatori possano conservare la mia fiducia e la loro autostima sulle loro qualità, In questi casi bisogna continuare a lottare, facendo leva sul nostro gioco. Resto fiducioso sulle mie qualità, dobbiamo restare agganciati alla possibilità di dare una felicità che poi non venga mai dimenticata dai loro tifosi, perchè sarebbe così. Siamo a un bivio, scegliere di essere dimenticati o restare nella testa dei tifosi del Napoli come degli eroi".