Spalletti presenta Tanzuebe: "Fisico e abile nella marcatura sul breve"

Nella conferenza stampa tenuta al termine della partita vinta 1-0 contro la Sampdoria, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha presentato Axel Tuanzebe, ultimo arrivato in casa azzurra che ha fatto il suo esordio in campo contro i blucerchiati: "Axel è un calciatore fisico, che può andare a marcare un calciatore sul breve. È un calciatore di livello, poi dovrà conoscere delle cose e il nostro campionato che non è facile per nessuno. Ha però delle qualità e in questo momento qui può essere un'alternativa di grande comodità, si gioca spesso e ogni tanto vanno sostituiti. Jesus e Rrahmani sono stati eccezionali, hanno retto contro tutti ed hanno giocato sempre".