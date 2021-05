Spalletti raccontato dal suo ex calciatore Di Michele: "Ama il calcio offensivo e verticale"

David Di Michele, ex attaccante dell'Udinese che ha avuto come allenatore in Friuli Luciano Spalletti, è intervenuto a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Ho la fortuna di essere stato allenato da Spalletti. Abbiamo un bel rapporto. Dispiace per Gattuso che ha fatto grandissimi cose a Napoli. Peccato per l'ultima partita con il Verona per la ciliegina sulla torta che avrebbero meritato tutti. Secondo me erano tutti molto stanchi. Negli ultimi due mesi hanno giocato tantissimo. Ci sta che l'ultima partita, dove devi andare a raschiare il fondo del barile, non riesci a tirar fuori nulla. Il Napoli si è trovato di fronte una squadra che non aveva nulla da perdere ed ha giocato a viso aperto. Spalletti? E' uno molto positivo. Ama il calcio propositivo e verticale. I giocatori che ha il Napoli fanno il suo gioco. Ha riscontrato che la squadra è su misura per lui, se ha accettato il Napoli. Fa un gioco offensivo, come piace al Napoli. Chi ne beneficerà? Sicuramente gli attaccanti".