Spalletti ricorda: "Gli ho quasi dovuto rompere la maglia... Diego ci restò male!"

Luciano Spalletti, ct della Nazionale italiana ed ex tecnico del Napoli, nel suo intervenuto di qualche giorno fa ai microfoni a 'Che Tempo Che Fa su Nove' da Fabio Fazio si è soffermato su Diego Armando Maradona: "Ho collezionato le maglie di Maradona e le ho appese nella mia stanzetta di Castel Volturno, perché la sua presenza ci dava forza.

Con Maradona ho avuto la fortuna di giocarci contro una volta, ma per fermarlo gli ho quasi dovuto rompere la maglia perché non c'era modo di tenerlo. Avevamo fatto gol, c'era rimasto male e si è arrabbiato andando fino in porta. Poi ha tirato la punizione, 1-1 dopo 3 secondi".