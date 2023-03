Spalletti ricorda: "L'anno scorso l'Eintracht vinse a Barcellona senza Kolo Muani"

"Non c'è nessun rischio di sottovalutare l'Eintracht, sappiamo che Glasner ha fatto un lavoro ottimo".

Luciani Spalletti, tecnico del Napoli, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Eintracht Francoforte ha ricordato il cammino trionfale dei tedeschi nella scorsa Europa League: "L'Eintracht è una squadra che ha superato un girone con delle squadre fortissime, come Tottenham, OM che è seconda in classifica in Ligue 1, lo Sporting. E l'anno scorso, quando noi siamo usciti col Barcellona, l'Eintracht è andato a Barcellona e ha vinto lì. Per cui noi abbiamo totale rispetto della qualità dell'Eintracht e del lavoro di Glasner. Sappiamo che sarà una partita durissima e difficilissima. Non possiamo essere presuntuosi, non possiamo pensare già ai turni successivi, non è il nostro modo di ragionare.