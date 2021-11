Spalletti: "Rui Vitoria? La gente a casa propria si saluta quando entra e non quando si vince"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha spiegato il perché del mancato saluto con l'allenatore dello Spartak Mosca: "Perché non mi è venuto a salutare prima della partita. La gente quando viene a casa sua la saluta quando entra, non quando va via quando ha vinto. Io al Maradona l'ho salutato subito e sono andato a cercarlo in panchina. Io saluto sempre tutti all'inizio e non alla fine perché ho vinto e se la prende. Uno quando entra in casa deve salutare".