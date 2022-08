Spalletti scherza: "Dicono che sono antipatico, ma io mi sposerei!"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato di sé e ovviamente della sua squadra

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato di sé e ovviamente della sua squadra: "Lo so, lo so che dicono tutti che sono antipatico! È questa l’etichetta che mi hanno attribuito e ormai la tengo. Ma poi... perché? Sarà che del mio lavoro non parlo con nessuno, sarà forse per lo sguardo un po’ severo. Ma garantisco che sono una personcina per bene, al punto che mi sposerei".