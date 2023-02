Spalletti si emoziona: "Soldout e ritorno delle bandiere? Che gioia, domani devono spingerci!"

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti a più riprese ha parlato anche del pubblico del Maradona.

E' una gara-trappola? E' il momento decisivo per il campionato, da dimostrare la crescita di mentalità.

"Sappiamo la loro forza, noi, l'Inter, la Juve, il Milan... noi abbiamo vinto con largo punteggio, ma il secondo gol è arrivato all'ultimo. Alla Cremonese non sfugge mai la partita, è difficile dargli il colpo del ko, hanno sempre reazione, sanno difendersi e ripartire palla a terra o col gioco lungo con Ciofani che cattura qualsiasi pallone e lo rende giocabile per far salire i compagni. E' una partita fondamentale per noi, come abbiamo detto anche con lo Spezia, anche per autostima, fiducia, tutte le attenzioni sono sulla Cremonese e spero che anche il pubblico riesca a vivere questo momento e sento che aspettano questa partita quindi hanno l'atteggiamento giusto. C'è bisogno del loro sostegno!".

Sold out e c'è l'appello per riportare le bandiere allo stadio. S'è sempre battuto per ricreare l'empatia, quanto la emoziona questo?

"Tanto! Viene fuori un clima bellissimo e ci sono dei vantaggi se quello è lo stadio, la partecipazione, il pubblico aiuta a dare qualcosa in più e viene uno spettacolo ancora più godibile, c'è più entusiasmo per lo spogliatoio. Noi siamo contenti se il pubblico partecipa così, abbiamo bisogno del sostegno anche per come siamo fatti caratterialmente, quando il tifoso del Napoli sta bene mi riempie di gioia e sentire che si organizzano per questa partita mi rende felice. Aumenta il dispiacere invece per non avere la Curva nella trasferta col Sassuolo"