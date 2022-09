Spalletti si presenta con delle rose in conferenza: "Per ricordare le donne morte in Iran"

Oggi a Castel Volturno, in occasione della conferenza stampa pre-Torino, Luciano Spalletti si è presentato con un mazzo di rose.

Oggi a Castel Volturno, in occasione della conferenza stampa pre-Torino, Luciano Spalletti si è presentato con un mazzo di rose. Il motivo? Lo spiega l'allenatore stesso in apertura dell'incontro con i media: "Sono per ricordare Mahsa Amini e Hadith Najafi (morte nelle proteste in Iran, ndr), non aggiungo altro"