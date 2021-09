Spalletti: "Sono un po' contadino, se non fai il raccolto è inutile sognare a lunga scadenza"

Insigne ha detto che si sta divertendo. E lei? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che alla vigilia della sfida contro lo Spartak Mosca - gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League - ha risposto così: "Io sto bene, mi diverto quando finisce la partita ed ho vinto (ride, ndr). Mi dicono contadino, e un po' lo sono, prudente, si vede il raccolto di domani perché se non fai il raccolto è inutile sognare a lunga scadenza. Si pensa al domani, la domenica è lontana e non sai cosa accadrà. I contadini sono anche saggi. Sui cambi: sono in funzione anche di quella successiva e quei 3-4 che possiamo risparmiarli, per averli freschi alla prossima, ci saranno. Almeno la penseremo così, 3, 4, quattro e mezzo...".