Spalletti su Ghoulam: "Finora l'ho limitato, meriterebbe sicuramente più attenzioni"

Perché non è riuscito a rilanciare Ghoulam? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida contro il Barcellona, gara valida per il ritorno della fase spareggi di Europa League. L'allenatore del Napoli ha risposto così: "Io non ho meriti di alcun genere, cerco di allenare i giocatori in maniera corretta ma il merito è sempre loro. Verrebbe da dire così anche dei demeriti, ma non è questo il caso: lui l'ho limitato io facendo scelte differenti, mentre lui fa vedere di essere un professionista che andrebbe a guadagnarsi più attenzioni col comportamento che ha. Ma io sono convinto che da qui alla fine riuscirà a ritagliarsi lo spazio che ha meritato e che fin qui non ha avuto a causa mia".