Spalletti su Koulibaly: “Fosse per me resterebbe, è un vice-capitano. Che coppia con Manolas!”

Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa a Dimaro, ha speso parole d'elogio per Kalidou Koulibaly e ha espresso le sue sensazioni sulla coppia con Kostas Manolas: "Koulibaly è uno che tutti vorrebbero, è in primis un vice-capitano, ce ne sono diversi, pure Mertens credo e ne stanno nascendo tanti. Se fosse per me, lui resta a Napoli, lui è difficile da sostituire, è apprezzato da tutti i compagni, parla di continuo ed è perfetto, si fanno i complimenti per la serietà dell'uomo e del calciatore ed anche quando entra nello spogliatoio senza parlare tutti rispettano la sua presenza per ciò che ha dimostrato ed imposto. La coppia con Manolas ci permetterebbe di aggredire alto perché sono entrambi veloci e la palla alle spalle non la soffrirebbero, lavorandoci su ma sono 2 elementi che ti permettono di fare tutto, giocare con la linea alta uomo su uomo, o dentro l'area e ti montano sopra con fisicità, due carrarmati. Bisogna migliorare sulla costruzione del gioco, se ti aspettano non puoi giocare sugli attaccanti ma entrare dentro e proporre, ma l'hanno già fatto in passato. Stamattina se n'è parlato e sono d'accordo su tutto".