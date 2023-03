Spalletti su Kvaratskhelia e la Georgia: "Contenti di avere un grandissimo uomo con noi!"

Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Atalanta

Kvaratskhelia ha preso posizione per le proteste in Georgia, ne avete parlato? L'ha colpita il suo coinvolgimento?

"Sì, si è schierato con i social in maniera importante, come una persona deve fare quando ritiene ci siano ingiustizie, facendo leva sulla sua forza d'ascolto, è un voler scendere virtualmente in piazza anche lui. Noi lo abbiamo ritenuto giusto, vada applaudito più di un gol per la sua posizione, siamo contenti di avere un grandissimo calciatore che è anche un grandissimo uomo".