"Il futuro della Georgia è in Europa", Kvaratskhelia esulta: il motivo

Il governo georgiano ha ritirato la proposta di legge sugli "agenti stranieri", la "legge russa", una sorta di censura come avviene per il governo Putin. L'intero paese nei giorni scorsi si era mobilitato e tra questi si erano mossi anche diversi personaggi famosi come Kvaratskhelia. "Il futuro della Georgia è in Europa" ha commentato oggi l'attaccante azzurro con la bandiera della nazione ex sovietica e quella dell'Ue. Questo perché se la legge fosse passata, la Georgia sarebbe stata costretta a uscire dall'Unione Europea.