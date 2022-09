Spalletti su Meret: "E' il titolare, ha bisogno di queste prestazioni per battere quella timidezza..."

Intervistato da Sky Sport, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato anche di Alex Meret

Intervistato da Sky Sport, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato anche di Alex Meret: "Portieri? Abbiamo il secondo e terzo portiere della Nazionale, non potevamo aspirare di più. Alex ha bisogno di giocare e fare prestazioni come quelle di stasera per battere quella timidezza, se si può chiamare così. Per fortuna è finito il mercato, sa di essere titolare e che Sirigu è lì ad affiancarlo e spronarlo perché ha un carattere diverso che può aiutarlo nella crescita”.