Spalletti su Ndombele: "Per lui l'ideale è il 4-2-3-1. E' lento da play, ma può fare la mezzala"

Focus su Tanguy Ndombele sul finale della conferenza stampa della vigilia di Milan-Napoli. Luciano Spalletti si sofferma sul ruolo ideale per l'ex Lione: "Lui ha giocato in tutti i ruoli, per giocare play basso c'è bisogno di un grip, di rapidità importante, per divincolarsi, una palla persa lì diventa difficile da pulire. Le qualità di Lobotka sono importanti in quel ruolo con un mediano solo, ha quelle rotazioni su se stesso, lui è un po' più lento però è molto più fisico nell'impatto. Può fare quel ruolo, a due sarebbe il suo ottimale, 4-2-3-1, ma il centrocampista può farlo come l'altra sera, con meno incursione e profondità perché Zielu arriva fino alla bandierina, lui lo fa più centralmente ma lo può fare, come conoscenze di calcio le ha tutte. Un po' d'esperienza in Europa ti dà quel vantaggio sulle scelte, dobbiamo fare anche questo velocemente".