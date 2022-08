Spalletti su Olivera: "Ora sta bene, ha ritmo e può finalmente essere scelto"

Luciano Spalletti ha parlato anche di Mathias Olivera che da un bel po' si allena in gruppo senza problemi ed è in condizioni di poter giocare

Nella conferenza stampa odierna, Luciano Spalletti ha parlato anche di Mathias Olivera che da un bel po' si allena in gruppo senza problemi ed è in condizioni di poter giocare dopo l'infortunio che ne ha rallentato il percorso in ritiro: "Sta sempre meglio, si allena con continuità, ritmo corretto, sta facendo tutto, apprende cose nuove perchè è mancato un po' nella preparazione, ma può essere scelto".