Spalletti su Osimhen: "Andata col Milan? Tante possibilità, vi spiego"

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, parla in conferenza stampa delle condizioni di Victor Osimhen in vista del quarto di finale di andata contro il Milan

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, parla in conferenza stampa delle condizioni di Victor Osimhen in vista del quarto di finale di andata contro il Milan, stavolta sfida di Champions League: "Domani non ci sono possibilità, con la programmazione abbiamo detto di andare alla settimana successiva. Ci sono molte possibilità di vederlo con il Milan, ma dobbiamo aspettare lo sviluppo pratico del lavoro della prossima settimana".

Leggi qui la conferenza integrale del tecnico azzurro