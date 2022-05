Spalletti su Ospina e Mertens in scadenza: "Gran contributo, sono dei leader e il club lo sa"

In scadenza di contratto con il Napoli, che ne sarà di Dries Mertens e David Ospina?

In scadenza di contratto con il Napoli, che ne sarà di Dries Mertens e David Ospina? Luciano Spalletti in conferenza stampa, alla vigilia di Spezia-Napoli, si è espresso così: "Diventava un po' pericoloso questo fine ciclo di diversi calciatori. Si parlava anche del fatto che abbiamo molti leader e tanti sono in scadenza. La partenza del capitano, che già da gennaio sapevamo che sarebbe accaduta e che probabilmente c'era da gestire un po' la situazione, nonostante la sua professionalità e la sua disponibilità siano state eccezionali e per questo gli rinnovo i complimenti. Però poi perderli proprio tutti tutti... Si compra un calciatore, ma per costruire un leader ci vuole tempo. Per Mertens parla anche la storia, il contributo dato in questa stagione è stato importantissimo e si è visto quando scende in campo lui. Stesso discorso per Ospina. Sono calciatori che hanno esperienza da trasferire allo spogliatoio, anche quando non parlano. Ospina parla poco, è dolcissimo, saluta tutti, non ha mai bisogno di alzare la voce per aggiudicarsi l'attenzione dei suoi compagni di squadra. E' una valutazione complessiva che penso la società faccia".