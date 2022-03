Spalletti su Zielinski: “Nel Napoli si può restare fuori e devi allenarti ancora più forte”

"E' normale che uno non giochi una partita".

Nel corso dell'intervista ai microfoni di Dazn dopo la vittoria di Verona, l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, si è soffermato su Piotr Zielinski: "Zielinski non ha giocato una partita... Sempre sto giochino se uno non gioca: lui deve allenarsi e fare quello che ha sempre fatto. Deve fare lo Zielinski, allenarsi con più forza se non gioca una partita e quando entra 10' deve importi di fare la domanda che hai fatto. E' normale che uno non giochi una partita. Fabian, Lobotka e Anguissa hanno tenuto palla e fatto diga in maniera corretta davanti alla partita. Può succedere in una rosa come quella del Napoli di restare in panchina. Quando l'allenatore non mi sceglieva, quando ero un calciatore, mi mettevo in cima all'allenamento per farmi vedere che ero pronto per la prossima".