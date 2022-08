Spalletti sui giovani: "Zerbin e Gaetano utili, Ambrosino deve giocare ma ha una castagna..."

TuttoNapoli.net

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, in conferenza stampa ha analizzato il futuro di tre giovani che ha allenato nel ritiro pre-stagionale: "Gaetano e Zerbin valutiamo di tenerli, ci possono essere utili, sono sul livello degli altri, non pagano nessuna pena per poter giocare con gli altri. Ambrosino è uno che ha bisogno di fare esperienza per stare nel gruppo, anche se in qualche partita credo tirerebbe fuori... ha caratteristiche precise, quando si gira e tira ha questa castagna che è difficile per ogni portiere, ha veramente il sentire dei pali e del portiere, trova sempre le traiettorie scomode".