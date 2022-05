Spalletti sul futuro: "Io garanzia per il Napoli? La soluzione sono i calciatori top nella testa e nei muscoli"

"Noi mettiamo tutto il nostro lavoro a disposizione, poi devo provare a sbagliare di meno anch'io".

Nel corso della conferenza stampa al termine della gara vinta per 3-0 contro il Genoa, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha risposto ad un domanda sul prossimo futuro: "Io garanzia per il Napoli? Noi mettiamo tutto il nostro lavoro a disposizione, poi devo provare a sbagliare di meno anch'io. Quando fai dei cambi se il calciatore che entra fa bene sei stato tu a vincere la gara, quando non succede è colpa tua. La soluzione sono i calciatori, ci sono quelli top nella testa e nei muscoli".