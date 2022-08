Spalletti sul mercato: "Noi presi giovani importanti, le altre gente a cui basta dare la maglia"

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa anche del mercato condotto dalla società partenopea

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa anche del mercato condotto dalla società partenopea: "Sì, è una responsabilità che mi stimola tantissimo. Naturalmente serve un po' di sostegno da parte di città e società, le cose più difficili sono quelle delle dinamiche di spogliatoio, sono cambiate quando fai a meno di Ghoulam, Ospina, Mertens e Insigne... oltre alle dinamiche di gioco ci sono quelle di carattere e dobbiamo ricreare quelle lì. Io non ho timore di niente, la squadra che scenderà in campo a Verona eccetto qualcuno sono quelli dell'anno scorso, quindi sono convinto che ritroveranno subito geometrie e faranno vedere quella qualità di gioco vista precedentemente.

Anche se giovani, chi è andato via viene sostituito da altri giocatori importanti, giocheremo la Champions da terza fascia e giocheremo contro squadre che hanno elementi top ovunque e giocheremo anche contro italiane che si sono rinforzate prendendo giocatori già affermati e basta dargli la maglia e metterli in campo. Dobbiamo saperlo e vedere strada facendo le reazioni, ma sono fiducioso sui miei giocatori e quelli che abbiamo presi sono giocatori con le caratteristiche fanno per noi, sarà un campionato lungo e difficile e lo valuteremo strada facendo, ora è difficile con un cambiamento così radicale".