Spalletti sul primo arbitro donna in Serie A: "Ferrieri Caputi avrà il rispetto di tutti”

Parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino, Luciano Spalletti, tecnico del Napoli ha detto la sua anche sul debutto di un arbitro donna in Serie A, Maria Sole Ferrieri Caputi: "Sono convinto saprà farsi valere, avrà il rispetto di tutti, come accade per gli altri arbitri".

Il Torino accorcia sul portatore, i quinti aggrediscono i terzini, il segreto può essere girare velocemente il pallone?

"Muoversi per creare spazio ed avere possibilità di ricevere in quegli spazi, serve una continuità di movimento oltre che una sintesi di qualità di gioco importante. Devi capire dove c'è lo spazio, ma quella è una nostra qualità ed ho fiducia che questo lo sappiamo fare".