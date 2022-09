Spalletti sul turnover: "Ad ogni pareggio darete colpa ai cambi, ma è impossibile giocare con 11!"

Nella conferenza stampa odierna, Luciano Spalletti è stato interrogato anche sulle rotazioni proposte per Lecce

Spalletti ha il rammarico di non aver confermato gli uomini delle prime giornate col Lecce? Con la Lazio punterà sugli automatismi?

"Averlo chiaro il giorno prima è difficile, gli allenamenti vanno visti per capire chi ha smaltito o meno la fatica. Ieri mezza squadra non s'è allenata, deve fare defaticante, dire oggi chi scenderà in campo diventa difficile. Stia tranquillo che le scelte le sbaglio, ma sono attento... ogni volta che non si vincerà diventerà così, ma è impossibile giocare con gli stessi e nell'arco di 3-4 partite giocheranno in tanti".