Spalletti sulla coppa Maradona: "Ci avrebbe soffocato, ma ADL sta preparando altre cose"

Il Napoli non parteciperà alla Coppa Maradona, vi dispiace o organizzerete altro? Questa una delle domande rivolte in conferenza stampa a Luciano Spalletti. L'allenatore azzurro ha risposto così, con riferimento al calendario già pieno di partite: "Non lo so, il presidente so che sta preparando delle cose, ma quello lì sarebbe un mettere delle cose sopra. Ci avrebbe soffocato ancora di più ed è giusto non partecipare, ma altrettanto corretto partecipare a qualsiasi avanti per Diego Armando".