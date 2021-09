Spalletti: "Un onore il paragone con Sarri e Benitez, ma diamo i meriti ai giocatori"

Si associa sempre il Napoli all'allenatore. Questo è già il suo, come lo era di Benitez o Sarri, ma per idee e conoscenze, quanto è già il suo Napoli e quanti margini ci sono? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, alla vigilia della sfida contro il Cagliari: "E' un onore accostare il mio nome a quelli citati, ve ne siete dimenticati pure qualcuno. Non è solo il Napoli di Gattuso, di Sarri, ma anche di Ancelotti e Benitez che ci hanno messo mano nel formare la rosa. E' chiaro che poi bisogna saper organizzare le cose, ma in questa organizzazione come qualità sono comprese le qualità ed il talento dei giocatori. E' facile chiedergliele, altrimenti non farebbero parte di questo gruppo. Hanno raggiunto un livello alto per essere qui".