Spalletti vede Milan e Napoli simili: "Squadre tecniche e compatte! Quando vedo loro..."

Che tipo di esame sarà questo Milan-Napoli? "Io sto andando in pensione (ride, ndr), devo fare gli ultimi anni senza esagerare, alla mia età bisogna andarci piano con le emozioni", risponde Luciano Spalletti in conferenza stampa: "Sarà una bella partita per il calcio italiano, penso l'abbia detto anche Pioli che sono due squadre simili, quando li vedo noto cose che mi fa piacere vedere e che faccio notare ai miei calciatori, lui è stato molto bravo a tenere tutto unito l'ambiente perché hanno passato momenti di difficoltà, ma li hanno superati e hanno tirato tutti dalla stessa parte ed hanno vinto per alcuni dettagli, anche quest'anno sarà così o ancora più difficile perché hanno l'esperienza dell'anno scorso e loro ci lavorano da 3 anni, è la verità, hanno anche ringiovanito molto l'anno scorso, mettendo insieme ragazzi a formidabili campioni. Vorrei vedere la stessa intenzione delle ultime gare, quella all'ultimo con lo Spezia o col Lecce... sarà così tutto l'anno e dovremo migliorare di volta in volta per fare queste esperienze per le partite più difficili da portare a casa".

Pioli ha detto che il Napoli ha preso giocatori poco conosciuti, ma adatti. E' la sintesi perfetta perché è già il suo Napoli?

"Un Napoli costruito con giocatori tecnici, pensando possa essere un gruppo, un insieme che giochi compatto, con la stessa idea. Un po' come loro, anche in questo ci somigliano e si prende il meglio per le caratteristiche dei nostri calciatori".