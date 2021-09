Spalletti: "Zanoli a Leicester? Si sta comportando bene. Con 5 cambi può succedere di tutto"

Dubbio sulla fascia sinistra per Luciano Spalletti per la gara di domani di Europa League contro il Leicester. Nel corso della conferenza stampa il tecnico del Napoli ha parlato di Alessandro Zanoli, che potrebbe anche debuttare nella competizione europea: "Si sta comportando bene, sta lavorando per arrivare a questo livello. Dobbiamo fare delle valutazioni per una gara simile, Malcuit ha fatto esperienze importanti in altri campionati. Con cinque sostituzioni e una partita lunga novanta minuti può succedere di tutto".