Spartak, l'ex presidente attacca Spalletti: "E' un contadino maleducato. Le nostre mani sono più pulite delle sue"

Andrei Chervichenko, ex presidente dello Spartak Mosca, ha commentato Championship.com l'episodio al termine del match di Europa League vinto contro il Napoli, con Spalletti che si è rifiutato di stringere la mano al collega Ruy Vitoria: "Spalletti è un contadino colcosiano italiano, semplicemente maleducato. Lasciamolo essere felice. Non abbiamo bisogno delle sue mani, le nostre saranno più pulite. Lasciamo che sia felice. Non è successo niente di terribile, sia felice se questa felicità glielo porterà".